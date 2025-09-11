Влак блъсна и уби мъж на жп прелез в Благоевград

Пиксабей

Влак блъсна и уби 35-годишен мъж на жп прелеза в ж.к. „Струмско“ в Благоевград, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал около 08:00 часа на 10 септември. Мъжът стоял на релсите, когато бил пометен от пътнически влак, пътуващ от Петрич към София.

По случая се води разследване, предаде Дарик.

