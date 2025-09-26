Влак блъсна и уби жена в района на Нови Искър

Пиксабей

Жена е загинала, след като е била блъсната от влак в района на Нови Искър.

Инцидентът е станал снощи около 20:45 ч.

От столичната полиция обясниха пред БНР, че по първоначални данни жената е вървяла по релсите.

Пробите на машиниста на влака за алкохол и наркотици са отрицателни.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!