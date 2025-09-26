реклама

Влак блъсна и уби жена в района на Нови Искър

26.09.2025 / 11:17 1

Пиксабей

Жена е загинала, след като е била блъсната от влак в района на Нови Искър. 

Инцидентът е станал снощи около 20:45 ч. 

От столичната полиция обясниха пред БНР, че по първоначални данни жената е вървяла по релсите. 

Пробите на машиниста на влака за алкохол и наркотици са отрицателни.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
kris (преди 40 минути)
Рейтинг: 511562 | Одобрение: 94322
Какво е търсил влакът на релсите....??
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама