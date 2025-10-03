Влак блъсна велосипедист на жп прелез в Пловдив

Пиксабей

Влак блъсна велосипедист в Пловдив. Инцидентът е станал на прелеза на ул. „Пещерско шосе“ с бул. „Копривщица“.

По информация на Нова, около 16:10 часа мъжът е пресякъл прелеза в района на кантона при спуснати бариери. Въпреки предупреждението за идващия пътнически влак, велосипедистът е преминал линиите, когато е бил блъснат от идващата композиция.

От полицията съобщиха, че е установена самоличността на жертвата – млад мъж. Местопроизшествието е запазено, извършва се оглед. Движението на МПС в района на прелеза се регулира от служители на сектор „Пътна полиция“ и Второ РУ.

Инцидентът доведе до хаос и блокира за кратко движението в града в най-натоварения час. Влакът е спрян и остава на място до приключването на следствено-оперативните действия.

