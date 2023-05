Влак дерайлира в Крим, предполагат саботаж

Кадър Туитър

Товарен влак, превозващ зърно, е дерайлирал в Крим, анексиран през 2014 г. от Русия, предадоха световните агенции.

Жертви няма, съобщиха местните власти. Предполага се, че става дума за саботаж. Инцидентът е станал в района на Симферопол. Няколко вагона от композицията са дерайлирали, каза губернаторът на Крим Сергей Аксионов.

В изявление местните власти казаха, че инцидентът е резултат от действията на трети лица. Властите на Русия редовно обвиняват Украйна за подобни саботажи, пише БТА.

Сега Аксьонов съобщи, че железопътният трафик в засегнатия от днешния инцидент участък от линията, постепенно се възстановява.

"Релсите са уморени", това каза каза официалният представител на Главното разузнавателно управление към украинското военно министерство Андрей Юсов пред в. "Украинская правда".

С тези думи служителят в силовото ведомство в Киев коментира новината за дерайлиралия в незаконно анексирания през 2014 черноморски полуостров Крим.

"Окупаторите използват нашите пътни артерии, за да транспортират жива сила, оръжия, боеприпаси, бойна и друга военна техника, използвани за агресията срещу нас. Естествено, че заради това натоварване релсите са уморени", каза още той.

По думите на Юсов инфраструктурата в Крим ще започне да функционира нормално: Когато ние си върнем полуострова.

"Окупаторите бягат. Поставените от Москва управници започнаха да продават недвижимите си имоти", добави служителят, предаде Новини.бг.

Four relay cabinets burned in Kazan, Russia - 🇷🇺 media. Five freight trains delayed. No video surveillance in that area, so it will be difficult to identify saboteurs.



An explosion on the railway in Crimea - 🇷🇺 media. Several freight wagons went off rails. Movement of electrical… pic.twitter.com/WSlFNMpuwt