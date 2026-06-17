Влак прегази 55-годишен мъж в Русе

Снимка Булфото, илюстративна

55-годишен мъж бе прегазен от влак днес следобед в Русе, предаде БНТ.

Инцидентът станал в района на Търговия на едро.

Мъжът е пресичал жп линията на нерегламентирана пътека.

Композицията, която го е блъснала, е била част от влака София – Русе.

Заради инцидента влакът не е успял да тръгне навреме, пише novini.bg.

Наложило се е пътниците да бъдат извозени с автобус от Централна гара до гара Разпределителна.

Причините за фаталния инцидент се изясняват от органите на реда.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!