Влак се удари в паднали от обилните валежи скали

Булфото

Рано тази сутрин, около 05:00 ч. на 28 ноември 2025 г., свлачище затвори железопътното трасе по линията София – Кулата в участъка Кочериново – Благоевград, в района на местност Шарков Чифлик. Локомотив на пътнически влак леко удари свлечената скална маса пред тунелите край Кочериново, като предницата му е леко увредена, съобщиха от pirinsko.com

Влакът е преместен на гара Кочериново, всички пътници са евакуирани своевременно, няма пострадали.

Движението по трасето временно е спряно, като се почиства и обезопасява свлачището. На място са мобилизирани екипи на железопътната администрация, пожарната и спасителни служби, които работят за възстановяване на нормалното движение.

Причините за свличането на скалната маса са обилните валежи.

