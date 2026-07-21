Влак удари камион на жп прелез до Шумен

Кадър бТВ

Влак удари камион на жп прелез до град Шумен, като по чудо инцидентът се размина без пострадали.

Малко преди 10 часа вчера в дежурната част на полицията в Шумен е приет сигнал за възникнал инцидент на железопътен прелез в село Златна нива между влакова композиция и тежкотоварен автомобил, съобщи бТВ.

Към мястото на произшествието са насочени екип на полиция и пожарна. Изяснено било, че катастрофата е станала на вътрешен прелез в кариера за добив на фракция.

Влаковата композиция с два локомотива и 20 вагона удря преминаващия през жп прелеза товарен автомобил с прикачено към него полуремарке.

Водачите на влаковата композиция на 47 и 57 години и на тежкотоварния автомобил на 61 години са тествани за алкохол. Пробите им са отрицателни. Четири противопожарни екипа са били на място.

Товарният автомобил е обезопасен, акумулаторните батерии са премахнати. Няма пострадали при инцидента.

Нанесени са значителни материални щети по полуремаркето и локомотива. Извършен е оглед, образувано е досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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