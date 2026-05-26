Влак удари училищен автобус на прелез в Белгия, има жертви

Снимка Булфото, илюстративна

Трагедия е станала на жп релсите в европейска държава.

Неуточнен брой жертви взе инцидент в белгийската област Фландрия, след като влак удари тази сутрин училищен автобус на прелез при спуснати бариери, съобщиха местни медии, предава БТА.

Според някои съобщения в автобуса е имало седем деца.

Във влака са пътували стотина души и сред тях няма пострадали.

От дружеството за поддръжка на железопътната мрежа уточняват, че светлинната сигнализация също е била включена в червено за очаквано преминаване на влак преди автобусът да пресече релсите.

Подобни инциденти в страната не са рядкост, като в повечето случаи са свързани с нарушения от страна на водачите на автомобили, сочи статистиката.

