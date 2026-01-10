Влак закъса на гара Дяково тази нощ, десетки пътници остават в капан

Снимка: Пиксабей

Бързият влак №5621, пътуващ по направлението София – Благоевград, преустанови движението си в гара Дяково късно тази вечер. Причината за принудителния престой е внезапна повреда в електрическата мотриса, потвърдиха от пресцентъра на „Холдинг БДЖ“, цитирани от „Pirinsko.com“.

Композицията е потеглила от столицата в 19:25 часа и е трябвало да пристигне в Благоевград в 21:45 часа. Вместо това, пътниците прекараха близо час на перона в очакване на информация за отстраняване на аварията или осигуряване на алтернативен транспорт.

Инцидентът на гара Дяково е поредният случай от серията технически откази, които бележат зимния график на железниците. "Вече почти един час време пътниците чакат на гарата, за да се отстрани повредата", споделят очевидци на ситуацията. Подобни аварии често се дължат на износени изолации и дефекти в силовите системи на електрическите мотриси, които не са преминавали през пълна рехабилитация от години.

Към момента не е ясно дали от БДЖ са успели да изпратят резервен локомотив или автобуси за извозване на хората. Подобни ситуации в участъка между Радомир и Дупница са критични, тъй като гарите са малки и не предлагат адекватни условия за престой при ниски температури.

Липсата на бърза реакция при аварии на подвижния състав продължава да подкопава доверието в железопътния транспорт като надеждна алтернатива за пътуващите между София и Югозападна България.

