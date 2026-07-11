Влакът от София за Бургас се повреди

Снимка: Булфото, архив

В 17:28 ч. днес от БДЖ съобщиха, че бързият влак №3625, тръгващ от София в 16:45 ч. и пристигащ в Бургас в 22:40, се движи с 25 минути закъснение след повреда на локомотива в гара Искърско шосе. Същият замина от гара Искърско шосе с 36 минути закъснение в 17:43 ч.

Към момента влакът престоява в гара Искър заради повреден локомотив, пише Фокус.

Не е ясно колко ще продължи забавянето и кога ще бъде отстранена аварията.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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