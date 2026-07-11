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Влакът от София за Бургас се повреди

11.07.2026 / 18:27 2

Снимка: Булфото, архив

В 17:28 ч. днес от БДЖ съобщиха, че бързият влак №3625, тръгващ от София в 16:45 ч. и пристигащ в Бургас в 22:40, се движи с 25 минути закъснение след повреда на локомотива в гара Искърско шосе. Същият замина от гара Искърско шосе с 36 минути закъснение в 17:43 ч.

Към момента влакът престоява в гара Искър заради повреден локомотив, пише Фокус.

Не е ясно колко ще продължи забавянето и кога ще бъде отстранена аварията.

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Редактор "Екип на Петел",

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Коментари
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сладкаря (преди 38 минути)
Рейтинг: 6929 | Одобрение: 1689
Добрата новина е, че не е дерайлирал 
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robotron2000 (преди 1 час)
Рейтинг: 62050 | Одобрение: 1085
това на снимката е сименс смартрон! по малкото братче на Вектрон!  ако той се е повредил нищо чудно! бюджетна сглобка са! 

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