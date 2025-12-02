Власт, синдикати и работодатели се срещат за Бюджет 2026

Булфото

Днес се очаква резултатът от разговорите с Националния съвет за тристранно сътрудничество за промени в бюджета за догодина, след които ще е ясно дали предложеният проект ще бъде оттеглен, предаде БНР.

Преди дни лидерът на ГЕРБ - Бойко Борисов заяви, че от партията му са готови да отстъпят от двойното увеличение на данък дивидент, от софтуера за управление на продажбите в търговските обекти, а вноската за фонд "Пенсия" ще нарасне с 1, вместо с 2 процентни пункта.

Пред офиса на партия ГЕРБ в столичния район Оборище представители на ГЕРБ-СДС в Столичния общински съвет ще направят изявление за медиите.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!