Властите подновиха издирването на стрелеца в университета "Браун" в Провидънс

Американските власти подновиха издирването на въоръжения мъж, който през уикенда уби двама студенти и рани още седем при стрелба в университета "Браун" в град Провидънс, щата Роуд Айлънд, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА. Разследващите освободиха мъжа, който вчера бе задържан по подозрение, че е "свързан със случая".

Въпреки възобновеното издирване на заподозрения за стрелбата, властите подчертаха, че няма непосредствена обществена заплаха, както и че няма да бъде налагана нова заповед хората в кампуса и околността да не излизат навън.

Полицията публикува кадри от камери за видеонаблюдение, на които се вижда предполагаемият стрелец, облечен в черно, да се движи в близост до сградата, където бе извършено нападението. Лицето му обаче не се разпознава на кадрите.

По данни на полицията стрелецът е открил огън по студенти в сградата "Баръс енд Хоули" - седеметажен комплекс, в който се намират инженерният факултет и катедрата по физика на университета. След това той е избягал.

На пресконференция късно вчера властите заявиха, че първоначално е имало достатъчно доказателства за задържането на мъж на около 20 години, но впоследствие разследването е поело в "различна посока". Главният прокурор на щата Роуд Айлънд обясни, че след допълнителна проверка "не са открити основания той да бъде смятан за заподозрян" и затова е бил освободен. Кметът на Провидънс каза само, че разследването продължава, без да навлеза в подробности.

След стрелбата, която разтърси кампуса на "Браун" - един от най-старите и престижни университети в Съединените щати, висшето учебно заведение от т. нар. Бръшлянова лига, отмени занятията и изпитите до края на годината.

