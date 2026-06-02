Властите в испанската област Мурсия поискаха помощ в борбата с горските пожари
Снимка: Пиксабей
Властите в Мурсия поискаха помощ от испанските Въоръжени сили за потушаване на горски пожар. Пламъците са обхванали изоставени цитрусови плантации и храсти.
Първите сигнали за пожара са подадени малко след 15 часа местно време. Огънят е започнал на планински склон близо до два квартала на град Мурсия. Над 200 души се борят с пламъците, предава БНР. В района са разположени пет екипа на Гражданска защита и осем пожарни и спасителни машини от Общинския съвет на Мурсия, Гражданската гвардия и местната полиция.
Правителството в Мадрид е изпратило три самолета, воден бомбардировач и хеликоптер. Регионалният премиер на автономната област Мурсия Фернандо Лопес Мирас обяви, че е поискал и включването на Отряда за помощ при бедствия и аварии към испанските Въоръжени сили в битката с пламъците. Общинският съвет в Мурсия започна евакуация на близките домове, обяви кметът Ребека Перес в социалните мрежи.
Местната полиция е затворила път, който води към района на пожара. В Мурсия е обявен оранжев код за опасно високи температури. В 14 часа термометрите в града са отчели 39,9 градуса по Целзий.
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