Властите вземат крути мерки срещу спекулата на цените

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Държавата взема крути мерки, за да се справи с недобросъвестните търговци. Важни промени, свързани с еврозоната, влизат в сила от утре, като целта им ще бъде да не се допусне необосновано покачване на цените.

Комисията за защита на потребителите и Антимонополната комисия ще следят за необосновано вдигане на цените на храните или има независещи от бизнеса фактори. Например промени в разходите за производство, доставка, съхранение и продажба.

Ако даден търговец не успее да ги докаже, следват глоби.

Търговците с годишен оборот от над 10 милиона лева са длъжни и да публикуват всеки ден до 7:00 сутринта на интернет страниците си цените на стоките от така наречената голяма потребителска кошница.

Ако това не се случи, ще бъдат глобявани. Комисията за защита на потребителите ще публикува на сайта си цените на всички големи търговци.

Всеки търговец, който не обозначи цените си с лева и в евро от осми ноември, също ще бъде глобен, информира бТВ.

