Властта, бизнесът и синдикатите обсъждат 4 законопроекта за трудови, осигурителни и здравни права

Снимка Булфото

Управляващите и бизнеса ще вземат трудни решения.

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание днес. Представителите на властта, на работодателите и синдикатите ще обсъдят общо 4 законопроекта.

В дневния ред са включени предложение за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесено от представители на "Продължаваме промяната", 2 предложения за промени в Кодекса за социално осигуряване, внесени от ПП и ДБ, и промени в Закона за здравното осигуряване, отново предложени от ПП.

Националният съвет за тристранно сътрудничество се ръководи от вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев, а в него влиза още и министърът на труда и социалната политика – Наталия Ефремова, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!