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Властта, бизнесът и синдикатите обсъждат 4 законопроекта за трудови, осигурителни и здравни права

23.06.2026 / 07:28 0

Снимка Булфото

Управляващите и бизнеса ще вземат трудни решения.

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание днес. Представителите на властта, на работодателите и синдикатите ще обсъдят общо 4 законопроекта.

В дневния ред са включени предложение за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесено от представители на "Продължаваме промяната", 2 предложения за промени в Кодекса за социално осигуряване, внесени от ПП и ДБ, и промени в Закона за здравното осигуряване, отново предложени от ПП.

Националният съвет за тристранно сътрудничество се ръководи от вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев, а в него влиза още и министърът на труда и социалната политика – Наталия Ефремова, пише btvnovinite.bg.

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