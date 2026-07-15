Властта отпуска 3 млн.евро за реставриране на паметника "Шипка"

Снимка уикипедия, Jeroen Kransen, Netherlands

Правителството реши да отпусне над 3 млн.евро за реставриране на паметника "Шипка". Министерският съвет прие Решение за одобряване на финансиране на Министерство на културата за 2026 г.

С проекта се одобрява финансиране в размер на 3 151 475 евро за обезпечаване на сключен договор за изпълнение на реставрационни и консервационни дейности и строително-монтажни работи по всички части на работен проект за обект: „Реставрация и консервация на фасадите на Паметника на свободата на връх „Шипка“ в ПИ с идентификатор 83199.1.1, землището на гр. Шипка, община Казанлък, област Стара Загора“, пише nova.bg.

Предоставянето на средствата ще осигури необходимата финансова обезпеченост за започване изпълнението на проекта.

Паметникът на свободата на връх Шипка е един от най-разпознаваемите символи на българската държавност, свободата и националната памет. Обектът е недвижима културна ценност с национално значение и представлява културно-историческо наследство с изключителна обществена значимост.

Неговото опазване е задължение на държавата, произтичащо както от Закона за културното наследство, така и от обществения интерес за съхраняване на националната историческа памет.

Редактор "Екип на Петел",

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