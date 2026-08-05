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Влатко Дробаров продължава с футбола в Малта

05.08.2026 / 15:53 1

Снимка Сайт на Черно море

Доскорошният централен бранител на Черно море Влатко Дробаров е най-новото попълнение на малтийския футболен клуб Слиема Уондърърс. След края на миналия сезон северноамериканският защитник не подписа нов договор с варненския тим и стана свободен агент, пише Спортал.бг. 

Дробаров все пак влезе в историята на Черно море  като  играча с най-много срещи за клуба  измежду всички чужденци, обличали някога зелено бялата фланелка. 

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