Влатко Дробаров продължава с футбола в Малта
Снимка Сайт на Черно море
Доскорошният централен бранител на Черно море Влатко Дробаров е най-новото попълнение на малтийския футболен клуб Слиема Уондърърс. След края на миналия сезон северноамериканският защитник не подписа нов договор с варненския тим и стана свободен агент, пише Спортал.бг.
Дробаров все пак влезе в историята на Черно море като играча с най-много срещи за клуба измежду всички чужденци, обличали някога зелено бялата фланелка.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!