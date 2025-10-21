Влезе в битката на племената в "Игри на волята", но зад гърба ѝ бе разкрит пъклен план

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Радостина влезе в битката на племената в "Игри на волята". Това стана тази вечер на Арената, където четиримата изгнаници от Блатото се бориха в последна битка за спасение.

Това бяха Радостина, Недялко(Дечо), Гордиенко и д-р Коеджикова.

Радостина водеше и спечели.

Браво момиче, браво! Рекордните в седмия сезон на състезанието седем седмици ти беше на Блатото, поздрави я водещия Павел.

Ти си последния пълноправен участник в "Игри на волята", сезон 7. Последният претендент за голямата награда от 100 000 лв. и първото място, обясни той.

Така тя влезе в племето на Завоевателите.

Загубилите Десислава, Дечо и Гордиенко вече очакваха сбогуване.

След като Радостина се отдалечи, така че да не чува какво се говори, Павел каза: Надеждата умира последна! Радостина не е последният оцелял, защото има едно последно място в състезанието за войната на племената, последен опит да се грабне чека, последна възможност да се спечели първото място в "Игри на волята".

След това вместо у дома той ги изпрати на Блатото, където незнайно кога ще излязат за битка, но само един ще оцелее в нея и ще се превърне в неочакван кошмар за останалите.

