Влиза в Биг Брадър и има 70-годишен богат приятел и 60-годишен любовник

Цветелина е една от най-одумваните участнички в Биг Брадър.

Тя никога не се е състезавала с младите момичета, защото има всичко, от което има нужда - 70-годишен богат приятел, с когото пътува и 60-годишен страстен любовник, с когото се любува… на живота.

Новият сезон на Биг Брадър 2025 започва – и то с пълна доза ексцентричност, която оставя зрителите в пълно недоумение. Стартовият лайв донесе първите изненади още с влизането на обитателите, а ако се съди по тях, ни чака сезон, пълен със скандали, страсти и сблъсъци на характери. Общо 15 човека ще влязат в най-известната къща на България, за да се излагат здраво в следващите три месеца.

Първа прекрачи прага Мина от Пазарджик. Млада, с уверено излъчване и диплома за фармацевт. От представянето й става ясно, че „може да ти изрецитира химическите елементи на Менделеевата таблица, докато си пие кафето“. И макар визията й да не остава незабелязана, продуцентите подчертаха, че „не формите й са най-силното й оръжие – а мозъкът й, който реже по-остро от хирургически скалпел“.

На живо Мина разкри нещо още по-лично – била е напълно естествена, но след изневери от бившия си със „силиконки“, решила да промени себе си. „Каза, че ме харесва такова, каквото съм. А след това си лягаше с други. Сега да видим дали пак ще предпочетете фалшивото“, сподели тя с ледено спокойствие, пише Флагман

Това е Мина от Пазарджик

Вторият участник също не оставя публиката безмълвна – Цецо от София, облечен в рокля със сребристи шипове, на високи токове и с артистичен грим, разби всички клишета. Представи се като демисексуален (!). "Това е човек, за когото любовта не е въпрос на пол, а на душа", обясни той. „Аз се влюбвам в сърцето. Полът не ме интересува. И да, обичам да се гушкам“, каза той, докато премина по червения килим. Но дали ще бъде гушкан или под мушка в Къщата, остава да видим.

Цецо е един от най-странните участници, влизали досега в риалити формат

След него сде появи и тираджия от Видин, който пее сръбско, бил звезда в тик-ток, фен е на Тодор Живков, не харесва джендърите и еврото.

Първите реакции в социалните мрежи не закъсняха – зрителите са разделени между възторг и пълно недоумение. Един е сигурно – Биг Брадър се завърна, и то без капка цензура.

Това е Калин. Той се представи като тираджия, който не псува

Михаела от Варна твърди, че може да цепи дърва и била мъжемелачка

Това е Иван. Той не страда от липса на дамско внимание и обича… любовта. Израстнал е без контрол, но е готов да се подчини на Big Brother. Роден е в затвора, не познава баща си, диджей е

Сияна от Пловдив влиза в Къщата...за да си намери богат мъж

Цветелина е счетоводител, считана е за Черната вдовица, защото двамата й бивши мъже са починали. В момента има 70-годишен богат приятел, с когото пътува и 60-годишен страстен любовник, с когото се любува

Стефан напусна армията, за да влезе в къщата на Биг Брадър. Определено направи впечатление, че има самочувствие

Това е Стефани - селски татуис от Северозапада. Тя призна, че влиза в Къщата, за да стане известна и да си отвори студио в София

Давид е 10-ият участник. От едната страна на живота му стои желанието да има малко мускули, а от друга - много пари

Ебру Мустафа от Несебър е носителка на короната "Лице на Бургас 2025"

Най-обсъжданата къща в България отвори врати за 15 нови съквартиранти тази вечер. Водещите на Big Brother 2025 Башар Рахал и Александра Богданска поканиха зрителите пред екрана от 20:00 ч. по NOVA, за да анализират новите съквартиранти.

Часове преди официалното начало на Big Brother психологът Ани Владимирова и продуцентът Краси Ванков споделиха от студиото на „Събуди се“ какво да очакват зрителите на NOVA от хитовото риалити.

Продуцентът на Big Brother Краси Ванков споделя: „Едно от най-важните неща, които трябва да направим, е да изненадаме аудиторията, затова съществена част от подготовката е участниците да останат тайна. Всички, които влизат тази вечер искат да стигнат до финала безусловно и искат да спечелят. Такъв е и Марио, който спечели миналата година и продължава бизнеса си. Ако влизат само, за да проверят себе си, това не е достатъчна мотивация, за да изпълняват задачите на Big Brother.”

Водещите на Big Brother Алекс Богданска и Башар Рахал обещават цветно и различно предаване

Психологът Ани Владимирова беше категорична: „Толкова много години сме били в кастинга на този формат и винаги се е говорило за Big Brother като за една изкуствена среда, в която ще влязат едни хора и ще ги ошашавим. Но се оказа, че животът извън Къщата на Big Brother е доста по-изкуствен – имаме fake профили, отчуждение, разделение между поколенията, конспиративни теории. Хората са в ситуация да не знаят кой кой е, да очакват неочакваното и да имат усещането, че някой им дърпа конците постоянно. Сега ще съберем тези различни хора, които поляризираното общество – по пол, сексуалност, образование, наука, езотерика и всичко, разделя. Ще ги затворим вътре и ще видим стратегиите и убежденията ми. При кризи ще включват или ще падат защитите им. Ще наблюдаваме както конфликтите, така и допирните им точки. От изкуствената среда навън, ще видим една автентична среда вътре в Къщата на Big Brother.”

Зрителите на Big Brother ще могат да подкрепят своите любими съквартиранти, като гласуват за тях напълно безплатно чрез онлайн приложението NOVA PLAY. Чрез платформата публиката ще може да определи дневния ред в Къщата и да участва активно в част от мисиите на социалния експеримент.

“Голямата сестра”, официалният подкаст на Big Brother, се завръща в понеделник с анализ на новите съквартиранти. Водещата Елена Сергова ще посрещне в студиото двама култови гости - “повелителката на поколението Джей Зи” Кристина Патрашкова и “властелинът на кича” Йордан Петков. Епизодът ще бъде наличен за гледане в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

