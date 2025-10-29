Влиза в Ергенът

Кадър Фб

След тръгването на Ана Шермин от Ергенът много зрители сметнаха, че ще стане скучно.

Оказва се обаче, че има изненада.

Неочаквано в рая влиза още една прекрасна дама – Благовеста Бонбонова от първи сезон на Ергенът.

Благовеста е на 35 г. Тя продължава да вярва в приказки, но този път не търси принц, а търси партньор.

Коментарите не закъсняха:

Ергенът All Stars. Вкарвайте и бившите "ергени" и айде. Миш-маш

Абе толкова ли не можахте да вкарате ново момиче, че пак пробутвате чанта от преден сезон. Наистина сте много зле!

Тия мацки май участват във всичките ергени.Какво е това ,вече стана много тъпо предаване.Красьо и той да си ходи вече ,че егото му се срива все повече.Излага се стария ерген.

Оффф, то това няма край.... Постоянно се вкарват нови и става едно и също, вече доста доскучава. Кога ще свърши тази мъка

