Влиза в сила голяма промяна за вода "Хисаря"

Кадър Хисаря

Министерският съвет прие решение, с което даде съгласие концесионерът "БК Хисар“ ЕООД по концесионния договор от 1 юни 2001 г. за предоставяне на концесия върху част от минералната вода - изключителна държавна собственост от находище "Хисаря“, да бъде заменен с правоприемник - "Консул“ ООД. Причината е подготвяно преобразуване с прекратяване на дружеството на концесионера без ликвидация чрез вливане по смисъла на чл. 262 от Търговския закон.



С решението е определен едномесечен срок за сключване на допълнителното споразумение към концесионния договор с дружеството правоприемник "Консул“ ООД, съобщиха от правителствената информационна служба. Срокът започва да тече от влизането в сила на преобразуването - вливане по смисъла на чл. 262 от Търговския закон.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!