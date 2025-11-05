Влиза в сила нова система за пазаруване в Кауфланд: Иска се карта

Кадър Кауфланд

Kaufland България внедри иновативната си услуга за дигитално пазаруване K-Scan във всички свои 19 филиала в София. Така опцията, която намалява времето за пазаруване, вече е достъпна в общо 21 хипермаркета в страната, сред които и обекти във Велико Търново и Варна. K-Scan позволява на клиентите да сканират покупките си още докато пазаруват чрез мобилен телефон или ръчен скенер, като това може да им спести до 15 минути. Данните на веригата показват, че над 45 000 клиенти се възползват от услугата месечно, предаде Актуално.

От въвеждането на K-Scan в края на 2023 г. общо над 500 000 клиенти са използвали услугата. Любопитен факт е, че 1/3 от хората, които се възползват от опцията всеки месец, използват собствен мобилен телефон. Лидер по използване е филиалът на Kaufland във Варна – Бриз, където над 900 клиенти всяка седмица използват K-Scan.

За да използват K-Scan, клиентите трябва да имат регистрирана Kaufland Card в мобилното приложение K-App и да я сканират при станцията с ръчни скенери. Важно е в приложението да бъде избран конкретният хипермаркет, в който се пазарува. На финала плащането се извършва на каса за самообслужване чрез маркиране на QR код K-SCan, а сумата се визуализира автоматично, без да е необходимо продуктите да се маркират отново или да се изваждат от количката. Още едно предимство на K-Scan е, че клиентите могат да следят текущата стойност на своята сметка в реално време. Освен това, на касите на самообслужване, автоматите разполагат с отделения за плащане с карта, банкноти, а също и монети, което може да е чудесна възможност за клиентите да ги използват в преходния период към преминаваме от лев към евро.

