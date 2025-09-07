Влиза в сила в Кауфланд и Лидл от понеделник: Списък от стоки

Кадър Кауфланд

Кауфланд и Лидл обявиха брошурите от 08 Септември до 14 Септември 2025

Кауфланд

В новия каталог и брошура на Кауфланд ще откриете: ВЕРЕЯ Прясно мляко 3% масленост 2 л – цена 4,99 лв.; 7 DAYS MAX/ 7 DAYS DOUBLE MAX Кроасан различни видове 80 – 92 г – цена 1,19 лв.; Свински врат без кост от свежата витрина, кг Цена 8,99 ЛВ. / 4,60 € до 5 кг на покупка – цена 8,99 лв.; NESCAFE Разтворимо кафе 2 в 1 или 3 в 1 различни видове 8 – 17 г – цена 0,32 лв,; Вита баница със сирене и извара от нашата пекарна 460 г – цена 3,99 лв.; ГОРНА БАНЯ Минерална вода 1,5 л РЕТ – цена 0,59 лв.; Свински врат варено-пушен от свежата витрина кг – цена 10,99 лв.; Цветна орхидея Фаленопсис Стайно растение различни цветове оцветена допълнително Ø – цена 24,99 лв.; Хризантема в подаръчна опаковка Градинско растение Ø14 см бр. – цена 15,99 лв.; Букет карамфили 45 см 7 бр. в букет – цена 4,99 лв.; Букет Гладиоли 90 см 5 бр. в букет – цена 8,99 лв. и много други.

Лидл

В новия каталог и брошура на ЛИДЛ ще откриете: Свинска плешка без кост Цяло парче Опакована в защитна атмосфера ≈ 1.2 kg/ опаковка Цена за kg – цена 5,99 лв.; Coca-Cola Мултипак 2 x 1.5 l/опаковка В асортимента и 1 бр. (1.5 l) за 2.79 ЛВ./1.43 € – цена 3,89 лв.; Карначе от младо телешко Опаковано в защитна атмосфера 400 g/опаковка – цена 7,79 лв.; Meat Revolution Блек Ангъс Ръмп стек От американско говеждо месо 300 g/опаковка – ценас 12,99 лв.; Котлет от толстолоб Пресен Опакован в защитна атмосфера ≈ 500 g/опаковка Цена за kg – цена 9,99 лв.; Прясно фагри Цяло, изчистено ≈ 600 g/опаковка Цена за kg – цена 23,99 лв.; Цяло филе от сьомга Прясно С кожа Степен на филетиране: Трим С ≈ 1 кg/опаковка Цена за kg – цена 29,99 лв.; Филе от минтай С панировка Без кости и кожа 280 g/опаковка – цена 5,59 лв.; Суши Хаджимари 2 бр. Нигири сьомга 2 бр. Калифорния 5 бр. Хосомаки С включени соев сос, джинджифил, уасаби и клечки за хранене 206.5 g/опаковка – цена 7,49 лв. и много други.

