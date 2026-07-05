Влиза в сила забрана за движение на МПС до подстъпите към Седемте рилски езера

Снимка: Пиксабей

Забрана за движение на МПС до подстъпите към Седемте рилски езера влиза в сила от утре - 6 юли. Тя важи за 90 дни.

Единственият път, водещ към циркуса, е горски, а в началото му, при седалковия лифт, има метална бариера, посочва БНР.

До издаването на такава заповед се стигна след продължил с години нерегламентиран превоз на туристи и багаж с джипове срещу 30 лева за курс в пълно нарушение на забраните по запазване на терена във високата част на планината. Джиповете стигаха до 17-я стълб на седалковия лифт.

Забраната не важи за специализираните автомобили - линейки, пожарни, за автомобили на държавните структури, специализираните машини, обслужващи седалковия лифт от хижа "Пионерска“ до хижа "Рилски езера“, колите, извършващи легална горскостопанска дейност, както и за фирмата, ангажирана с инвентаризация на горите в района.

Кметът на Сапарева баня Калин Гелев посочи: "Има откъслечни случаи, но не и масово, както беше преди. Има контрол от МВР, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и Национален парк "Рила".

Редактор "Екип на Петел",

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