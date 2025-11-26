Влизат в сила нови правила за жилищата в имотния регистър

Булфото

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за вписванията, с което се въвеждат ограничения за издаването на незаверени преписи и препис-извлечения от актове, вписани в имотния регистър. Целта е да се намалят имотните измами, да се повиши сигурността на гражданите и доверието в публичните институции, както и да се гарантира защитата на собствеността като конституционно установен принцип.



С новите правила преписи от имотния регистър ще се издават без ограничения на страните по вписаните актове, на техните правоприемници и праводатели, на нотариуси, адвокати, младши адвокати, адвокатски сътрудници, частни съдебни изпълнители, както и на органите на съдебната власт и други лица по предвидени от закона случаи.



За всички останали лица достъпът до незаверени преписи и препис-извлечения ще бъде разрешен само при доказан правен интерес. Съдията по вписванията ще преценява наличието на такъв интерес въз основа на предоставените документи и обстоятелства.

Сред примерните случаи на правен интерес са преговори за придобиване на недвижим имот, посреднически услуги или арендуване/наемане на имот за срок над една година.



Въвежда се и нова гаранция за защита на правото на собственост – титулярите на вещни права върху недвижим имот ще могат да използват специализирана услуга на Агенцията по вписванията за електронно известяване при извършени справки или издадени преписи и препис-извлечения. По този начин собствениците ще бъдат информирани в реално време за действия, касаещи техния имот, което ще подобри прозрачността и сигурността на системата.



Мярката следва модели, прилагани във Франция, Италия и Испания, като се стреми да балансира правото на достъп до информация и защитата на собствеността на физическите и юридическите лица.

