Влязохме в черна статистика за пожарите

България е на пето място по прогнозни щети от пожари върху инфраструктурата тази година.

Това сочи анализ на института XDI, който се фокусира върху ефекта от климатичните промени, предава Бтв.

Преди нас с най-големи прогнозни щети от пожарите са Унгария, Испания, Франция и Италия.

Сравнено с преди 35 години рискът от щети заради пожари у нас се е увеличил с цели 151 процента. За същия период най-много този риск е нараснал в Румъния и Гърция.

Смолян, Бургас и Кърджали са определени от класацията като най-рисковите райони на страната по отношение на евентуални щети върху застроеното имущество.

Според същия анализ тенденцията ще се запази и през следващите 25 години.



Страни в ЕС с най-голям риск от щети заради пожари (2025 г.)

Италия

Франция

Испания

Унгария

България

Най-голямо увеличение на риска от щети по инфраструктурата заради пожари (1990 г. – 2025 г.)

+200% в Румъния

+153% в Гърция

+151% в България

+133% в Италия

+108% във Франция

Райони с най-висок риск от щети заради пожари в България

Смолян

Бургас

Кърджали

