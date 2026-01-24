Влюбени сурвакари сключиха брак по време на фестивала на маскарадните игри

Булфото

Влюбени сурвакари от село Елов дол сключиха брак на живо и пред очите на всички по време на Международния фестивал на маскарадните игри СУРВА 2026 в Перник. Вместо да гледат обичайната възстановка на обичая „българска сватба“, жури, зрители и гости на фестивала станаха свидетели на истински сватбен ритуал между Иво Веселинов и Виолета Трендфилова.

Иво и Виолета, които са част от групата на с. Елов Дол казаха своето „ДА“ пред всички, а венчаването бе извършено от Стефан Кръстев, заместник-кмет на Община Перник.

Специални гости на събитието бяха кмета на Община Земен Михаил Златанов и кмета на село Елов дол Георги Светлозаров.

