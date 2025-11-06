Внасят допитване до ЕК заради решението на България за спиране на износа на горива

Снимка: Булфото

Ще внесем допитване до ръководството на Европейската комисия (ЕК) през нашата група в Европейския парламент „Европа на суверенните нации“ защо няма реакция за сериозното нарушаване на Договора за функциониране на Европейския съюз и всичко останало, което е в основата за съществуването на съюза. Това каза лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов пред журналисти в Народното събрание.

Миналата седмица имаше решение да се спре износът на горива за страни членки на ЕС и останахме учудени защо нямаше никаква реакция от страна на Европейската комисия, тъй като това нарушава правилата на свободно движение на стоки и капитали в ЕС, посочи още Костадинов, цитиран от БТА.

По негови думи не може да се налагат ограничения във вътрешносъюзната търговия.

Това, което миналата седмица направиха управляващите под диктата на Пеевски, е много сериозно нарушение на Договора за функциониране на ЕС, каза още лидерът на „Възраждане“.

Ще бъдем настоятелни в ЕП, защото ако не ни отговорят, това е знак, че ЕС функционира като българската правораздавателна система - както ѝ скимне и в зависимост от това кому е изгодно, допълни още Костадинов. Както в случая с Кристин Лагард – осъдена в престъпление за корупция, но не е записано в криминалното ѝ досие, тя остава криминално чиста и няма проблем да бъде председател на Европейската централна банка, каза той.

По повод позиция на британското посолство за думи на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов вчера Костадинов посочи, че британското посолство са казали всичко с една дума. Край на лъжите, спекулациите и биенето в гърдите, че посреща някакъв човек в България, детето на свой приятел, че си говори с Дейвид и т.н. Реално погледнато – една огромна лъжа беше разобличена, посочи Костадинов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!