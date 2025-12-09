Внасят нови коли и ги продават като втора ръка, спечелиха 3,2 милиона евро

Пиксабей

Четирима души са обвинени за внос на нови автомобили във Франция, но след това ги продавали като употребявани. Незаконната схема им донесла 3,2 милиона евро. Четирима души, включително ръководителят на румънска компания, бяха осъдени в понеделник в Тулуза, предава румънската PRO TV, цитира БТВ.

Щетите, причинени на френската държава, възлизат на над 3,2 милиона евро в схема за измама с ДДС върху вносни превозни средства, съобщава AFP.

Двама управители на автокъщи в региона на Тулуза бяха признати за виновни за внос и продажба на нови, много от тях луксозни, превозни средства във Франция, които са представяли като употребявани коли, за да плащат ДДС само върху реализирания марж, а не върху общата стойност на превозното средство.

Те са закупили превозни средства без данъци в Германия, след което са твърдели, че тези превозни средства са били продадени на компании в Испания и Румъния, за да бъдат изкупени обратно и препродадени във Франция, което им е позволило да ги представят като употребявани превозни средства.

Разследването обаче показа, че тези чуждестранни компании са били фиктивни, нямали са друга роля освен да предоставят фактури и в действителност превозните средства не са преминали транзитно през Испания и Румъния.

Неплащането на 20% данък върху стойността на превозното средство на държавата е позволило на обвиняемите да продават автомобили на по-атрактивни цени и да генерират повече печалби.

Общо през периода 2010-2011 г. по този начин са продадени 747 превозни средства. Осъдени са и другите двама обвиняеми, администратори на дружества в Испания и Румъния, които са предоставили фалшиви фактури.

Наложените присъди варират от 12 месеца до две години условно лишаване от свобода, като четиримата обвиняеми са осъдени на глоба от 45 000 евро. Обезщетението, оценено на приблизително 3,3 милиона евро, ще бъде платено предимно от двамата управители на фиктивните дружества, но двамата администратори на френските дружества също ще трябва да внесат по няколко десетки хиляди евро всеки.

