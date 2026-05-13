Внасят законопроект за промени при ДДС-то

Законопроект за изменение на Закона за данъка върху добавената стойност е

изготвен и внесен от “Възраждане”. В него се изисква повишаване на прага за

регистрация по закона за ДДС до 84 875 евро (166 000 лева), съобщават от партията.

Вносителите са категорични, че това е мярка в подкрепа на малкия и семеен

бизнес в страната, която намалява административната тежест и сваля разходите за

счетоводно обслужване на микропредприятията.

Предвидимостта на средата и административната тежест са сред най-често

посочваните проблеми от предприемачите в България, проблем, с чието решение

би следвало да се занимае 52 Народно събрание.

От “Възраждане” припомниха, че такива прагове съществуваха за 4 месеца, тъй

като мярката беше приета с абсолютно мнозинство преди две години от

Народното събрание, и те не доведоха до съществен спад на приходите в

бюджета. Напротив, след отмяната на прага за регистрация по Закона за ДДС до

160 000 лева и връщането му до 51 129 евро (100 000 лева), както е към

настоящия момент, се наблюдава силно влошаване на бизнес средата. Дори така

предложената сума за регистрация по Закона за ДДС, до 84 875 евро (166 000

лева), вече е твърде ниска на фона на високата инфлация след 2020 г. Ето защо е

необходимо прагът за регистрация по ДДС да достигне бързо до максимално

разрешеното в Европейския съюз (ЕС) още в началото на 2027 г.

В предварителната оценка на въздействието на законопроекта вносителите

отбелязват, че той ще доведе до облекчаване и опростяване на бизнес средата в

България за малкия бизнес и намаление на разходите, на време и средства за

микро и малките предприятия. Като заинтересована група те посочват

няколкостотин хиляди микро и малки предприятия в страната. Краткосрочно се

очаква да има известен спад в приходите от ДДС около 67 мил. евро (131 040

млн.лв.), които ще останат на разположение на бизнеса, за да може в дългосрочен

период да има ръст на приходите от по-голямата стопанска активност.

Предложеният законопроект не води до структурни промени и намалява

административната тежест за микро предприятията, не води до промени в други

подзаконови нормативни актове и е в съответствие с правото на ЕС, съобщават

още вносителите.

