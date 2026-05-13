Внасят законопроект за промени при ДДС-то
Законопроект за изменение на Закона за данъка върху добавената стойност е
изготвен и внесен от “Възраждане”. В него се изисква повишаване на прага за
регистрация по закона за ДДС до 84 875 евро (166 000 лева), съобщават от партията.
Вносителите са категорични, че това е мярка в подкрепа на малкия и семеен
бизнес в страната, която намалява административната тежест и сваля разходите за
счетоводно обслужване на микропредприятията.
Предвидимостта на средата и административната тежест са сред най-често
посочваните проблеми от предприемачите в България, проблем, с чието решение
би следвало да се занимае 52 Народно събрание.
От “Възраждане” припомниха, че такива прагове съществуваха за 4 месеца, тъй
като мярката беше приета с абсолютно мнозинство преди две години от
Народното събрание, и те не доведоха до съществен спад на приходите в
бюджета. Напротив, след отмяната на прага за регистрация по Закона за ДДС до
160 000 лева и връщането му до 51 129 евро (100 000 лева), както е към
настоящия момент, се наблюдава силно влошаване на бизнес средата. Дори така
предложената сума за регистрация по Закона за ДДС, до 84 875 евро (166 000
лева), вече е твърде ниска на фона на високата инфлация след 2020 г. Ето защо е
необходимо прагът за регистрация по ДДС да достигне бързо до максимално
разрешеното в Европейския съюз (ЕС) още в началото на 2027 г.
В предварителната оценка на въздействието на законопроекта вносителите
отбелязват, че той ще доведе до облекчаване и опростяване на бизнес средата в
България за малкия бизнес и намаление на разходите, на време и средства за
микро и малките предприятия. Като заинтересована група те посочват
няколкостотин хиляди микро и малки предприятия в страната. Краткосрочно се
очаква да има известен спад в приходите от ДДС около 67 мил. евро (131 040
млн.лв.), които ще останат на разположение на бизнеса, за да може в дългосрочен
период да има ръст на приходите от по-голямата стопанска активност.
Предложеният законопроект не води до структурни промени и намалява
административната тежест за микро предприятията, не води до промени в други
подзаконови нормативни актове и е в съответствие с правото на ЕС, съобщават
още вносителите.
