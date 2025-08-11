Внесоха в парламента програмата за упражняване правата върху държавни имоти

Снимка: Булфото

Програмата за упражняване правата върху имоти-държавна собственост, и върху имоти-собственост на държавни публични предприятия, приета с Решение №289 на Министерския съвет (МС) от 2025 г., е внесена в Народното събрание (НС), сочи справка на интернет страницата на парламента.

Целта на предложението е приетата програма да се разгледа от НС е да се постигне политически консенсус за ефективно упражняване на правото на собственост върху въпросните имоти, посочват в мотивите си от МС, предава БТА.

МС предлага на НС да разгледа и одобри Програма за упражняване правата върху имоти-държавна собственост, и върху имоти, собственост на държавни публични предприятия, приета с Решение №289 на МС от 2025 г. До приемане на решение, с което парламентът одобрява програмата, да не се извършват разпоредителни действия с държавни недвижими имоти в полза на трети лица освен за нуждите на държавни органи, агенции и комисии, общини и публични предприятия, пише още в текста.

Към момента продажби по реда на тази програма не се осъществяват, тъй като редица ведомства и общини са заявили за своите нужди желание да придобият имоти с отпаднала необходимост, съобщи миналата седмица правителствената пресслужба, като посочи, че във връзка с поредните политически спекулации около Програмата за упражняване правата върху имоти-държавна собственост, и върху имоти-собственост на държавни публични предприятия, МС ще предложи тя да бъде одобрена от НС.

Миналата седмица "Продължаваме промяната“ започна петиция срещу разпродажбата на над 4400 държавни имота, а в позиция на "Да, България" бе посочено като недопустимо МС да бяга от отговорността за разпореждане с държавни имоти и да прехвърля топката на НС.

Президентът Румен Радев върна за ново обсъждане в НС разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, съобщиха по-рано през деня от прессекретариата на държавния глава.

На 31 юли парламентът прие окончателно промени в Закона за държавната собственост с гласовете на ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало“, „БСП-Обединена левица“, „Има такъв народ“ и двама нечленуващи в парламентарна група депутати. Останалите политически сили – „Продължаваме промяната-Демократична България“, „Възраждане“, „Алианс за права и свободи“, „Морал, единство, чест“ и „Величие“ не участваха в гласуването. Това беше последният законопроект, приет от депутатите, преди да излязат в лятна ваканция.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!