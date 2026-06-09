Внезапно почина Антъни Гуидера от "Кръстника" и "Армагедон"

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Актьорът Антъни Гуидера , известен с ролите си в „Кръстникът 3“ и „Вид“, почина, след като сърцето му внезапно спря, потвърди TMZ.

Съпругата му, Валери , разказва пред TMZ, че на 11 май двойката е била в хола на дома си в Южна Калифорния, когато Антъни се сринал и сърцето му спряло да бие.

Валери каза, че Антъни е бил откаран по спешност в болницата, където е бил поставен на животоподдържащи системи за 3 седмици, докато лекарите не го свалили от тях според предходните му указания, за да може да бъде прибран у дома за естествена смърт.

Антъни почина в събота... но причината за смъртта му все още е загадка. Валери каза, че лекарите нямат представа какво е накарало сърцето на Антъни да спре.

През 1990 г. Антъни стартира филмовата си кариера, като получава ролята на бодигард, също на име Антъни, в третата част от трилогията „Кръстникът“.

Оттогава той играе Роби в научнофантастичния филм от 1995 г. „Вид“ и получава филмовата награда на MTV за най-добра целувка с колежката си от „Вид“, Наташа Хенстридж .

Антъни също така поема по-малки филмови роли в „Скалата“ през 1996 г., „Пощальонът“ през 1997 г. и „Армагедон“ през 1998 г.

Освен това, Антъни се появява в няколко телевизионни предавания, а именно „Renegade“, „Baywatch“, „Angel“ и „Star Trek: Deep Space Nine“.

Антъни беше на 65 години.

Редактор "Екип на Петел",

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