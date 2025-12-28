Внезапно почина Борис Марков

Кадър Фб

Почина Борис Марков, временен лидер на СДС през 2012 г. Тъжната вест съобщи във Фейсбук Петър Москов.

Борис Марков беше и председател на Националния щаб за избори на СДС.

Икономист, специалност Стопанско управление. Специализирал „Управление и анализ на финансови потоци" и „Проджект мениджмънт" във Франция. Управляващ съдружник в компания за стратегическо планиране и анализи, предаде OFFnews.bg

Член на СДС ОТ 2001 г. Началник кабинет на председателя на СДС 2008-2009 г. Член на Национални щаб на СДС - като финансист на кампаниите за ЕП и 41 Народно събрание 2009 г.

На 05.06.2012 г. Националният съвет на Съюза на демократичните сили избра Борис Марков за временен председател на партията.

