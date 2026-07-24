Внезапно почина Елена Цонева-Папуджиева

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Внезапно ни напусна колежката от здравния ресор, пиар специалист и най-вече приятел Елена Цонева-Папуджиева, предаде БНР.

Елена Цонева-Папуджиева е управител и основател на PR Care и заедно с Росяна Сотирова-Христова, управляващ съдружник и основател на PR Care създадоха за здравните жураналисти огромно поле за изява, за вдъхновени репортажи, за участие в истински смилени каузи в сферата на здравеопазването, но най-вече място за общуване между съмишленици и приятели.

Многобройни са участията на Ели в ефира на програмите на БНР, както и медийните партньорства.

Елена има над 25-годишеш опит като журналист, репортер и PR експерт. Притежава магистърска степен по журналистика.

В интервю пред медиите Елена Цонева-Папуджиева споделя, че "Основаването на PR Care е сбъдната мечта за нея и партньорката ѝ в това начинание Росяна Сотирова. За нас тя е като живо същество, за което се грижим всеки ден. Колкото повече време минава, толкова повече разбираме къде са силните ни страни, какво ни носи най-голямо удовлетворение."

PR Care е агенция, специализирана във връзките с обществеността в здравния и социалния сектор, която с професионалната си работа подкрепя и защитава здравни и социалнозначими каузи.

Агеницията е носител на редица престижни международни награди в областта на здравеопазването.

Елена Цонева-Папуджиева е и съучредител на Коалиция HPV, основател на Портал на пациента.

Елена Цонева-Папуджиева се бореше за равен достъп на пациентите до съвременно и модерно лечение за множество различни заболявания.

"Големият проблем днес не е липсата на информация, а морето от дезинформация, в което хората се губят, каза тя за БНР преди три месеца - на Световния ден на здравето.

Съболезнования на семейството на Елена Цонева-Папунджиева!

Светлина по пътя й!

Поклонението и опелото ще се състоят на 26.07.2026 г. от 15:00 часа в храм "Покров Богородичен".

Редактор "Екип на Петел",

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