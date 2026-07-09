Внезапно почина дългогодишният ръководител на „Рубишипс“ Роберт Радославов

Стопкадър Ютуб, Европространство

Внезапно почина Роберт Радославов, дългогодишен управител на логистичната компания „Рубишипс“ и наскоро избран председател на Българската дунавска камара. Новината за кончината на утвърдения русенски специалист в речното корабоплаване бе съобщена днес от колегите му във Фейсбук.

Роденият в град Русе Роберт Радославов бе трето поколение потомствен специалист, чийто професионален и житейски път бе неразривно свързан с речното корабоплаване. Той оставя зад гърба си над 30-годишен професионален опит в сферите на водния транспорт и международната логистика.

Образованието на Радославов е изцяло профилирано в морското и икономическото дело, което поставя основата на по-късните му управленски позиции. Той завършва Техникума по речно корабостроене и корабоплаване в Русе, пише Блиц.

След това продължава висшето си образование във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ в град Варна, а по-късно и в Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ в Свищов.

Едва в началото на миналия месец – през юни 2026 година, Роберт Радославов застава официално начело на Българската дунавска камара. С поемането на председателския пост той се ангажира да защитава интересите на родните речни превозвачи и да работи за подобряване на условията за корабоплаване по река Дунав.

Редактор "Екип на Петел",

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