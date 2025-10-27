Внезапно почина футболист легенда, съотборник на Любо Пенев

Пиксабей

Бившият футболист на Реал (Мадрид) и Валенсия Хосе Мануел Очоторена почина внезапно. Tъжната новина беше съобщена от "кралете" в официалния им сайт.

Очоторена си отиде от този свят на 64-годишна възраст.

„Реал, президентът на клуба и Управителният съвет са дълбоко натъжени от смъртта на Хосе Мануел Очоторена - един от легендарните вратари на нашия клуб. Реал (Мадрид) изказва съболезнования и обич към неговото семейство, неговите съотборници и близките му, както и към всички клубове, в които е играл“, пише в съобщението.

Очоторена носи фланелката на Реал в продължение на 6 сезона, от 1982 до 1988 г. Печели две Купи на УЕФА, три титли на Испания и една Купа на Лигата.

Испанецът остави сериозна диря в историята на Ливърпул, като бе част от екипа на Рафаел Бенитес в периода 2004-2007 г., когато „мърсисайдци“ спечелиха Шампионската лига след знаменития финал с Милан в Истанбул.

Освен за Реал, Очоторена e играл още и във Валенсия (1988-1992 г.), където е бил съотборник с Любослав Пенев.



Той също така е част от състава на Испания за световното първенство в Италия през 1990 г., заедно с Андони Субисарета и Хуан Карлос Абланедо.

