Внимание: Изтеглят от пазара партиди сухо мляко за кърмачета

12.12.2025 / 14:54 1

Пиксабей

Партиди сухо мляко за кърмачета се изтеглят от пазара заради бактерии, открити на една от производствените линии във фабриката, съобщи БАБХ. Мярката е част от по-широко европейско действие, обхващащо няколко държави.

Няма данни за заболели бебета, а изтеглянето на продукта е доброволно от компанията производител, под контрола на Агенцията по храните.

Информирани са всички търговци и дистрибутори, включително в по-малките магазини.

Информация за наименованието на продукта и за съответните партидни номера е поместена на сайта на Агенцията по храните, предаде БНР. 

 

0
0
село варна (преди 16 минути)
Рейтинг: 31161 | Одобрение: 631
Каква е ползата от такава новина щом не казвате марката за да внимават потребителите

