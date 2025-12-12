Внимание: Изтеглят от пазара партиди сухо мляко за кърмачета
Пиксабей
Партиди сухо мляко за кърмачета се изтеглят от пазара заради бактерии, открити на една от производствените линии във фабриката, съобщи БАБХ. Мярката е част от по-широко европейско действие, обхващащо няколко държави.
Няма данни за заболели бебета, а изтеглянето на продукта е доброволно от компанията производител, под контрола на Агенцията по храните.
Информирани са всички търговци и дистрибутори, включително в по-малките магазини.
Информация за наименованието на продукта и за съответните партидни номера е поместена на сайта на Агенцията по храните, предаде БНР.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!