Внимание: Изтеглят от пазара партиди сухо мляко за кърмачета

Партиди сухо мляко за кърмачета се изтеглят от пазара заради бактерии, открити на една от производствените линии във фабриката, съобщи БАБХ. Мярката е част от по-широко европейско действие, обхващащо няколко държави.



Няма данни за заболели бебета, а изтеглянето на продукта е доброволно от компанията производител, под контрола на Агенцията по храните.



Информирани са всички търговци и дистрибутори, включително в по-малките магазини.



Информация за наименованието на продукта и за съответните партидни номера е поместена на сайта на Агенцията по храните, предаде БНР.

