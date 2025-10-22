Внимание: Крадат ви личните данни чрез игра с награди на популярен бранд за захарни изделия

Пиксабей

За паралелно провеждащи се в момента и реална, и измамна игра за раздаване на атрактивни награди с логото на популярен бранд за сладки изделия предупреди основателят на онлайн платформата “Ние, потребителите” Габриела Руменова по Bulgaria ON AIR. Разликата е, че наградите са различни и за включването в разпределянето на тези от истинската се изисква покупка на продукти, а при фалшивата – само отговори на елементарни въпроси, като целта при нея е събиране на лични данни.

В студиото на “България сутрин” тя обясни, че за да сме сигурни, че играта е истинска, трябва да проверим на официалния сайт на лицето, което претендира да е организатор.

"В много от случаите се оказва, че е измама с цел събиране на лични данни. Или пък намерение да се създаде усещането за спечелена награда, а по-късно става ясно, че печелившият трябва да си плати, за да я получи. Това е нелоялна търговска практика и

подлежи на санкция.

Допустимо е в опраделени случаи да се поиска покриването на куриерските разходи за

доставката на наградата, но това предварително трябва да е посочено в общите условия на играта”, посочи експертът. И добави, че ако наградата не бъде предоставена, то печелившият трябва да получи поне нейната равностойност.

“Обикновено има бутон, който ни отпраща директно към платформата за участие в играта. За да видим общите условия, трябва да бъдем активни и сами да ги потърсим. Организаторът на играта е длъжен да ги предостави публично, а ние е важно да ги прочетем. Там трябва да е описано кой е организаторът, какви са периодът и правилата на играта, какви награди се раздават, как се определят и как ще се получат, има ли възрастови ограничения за участниците”, разказа още Руменова.

Тя подчерта, че трябва да проявяваме грижа към личните си данни като добър техен стопанин и да изискваме да бъдат обработвани само за целите, за които са ни събрани. И да не забравяме, че когато доброволно сме ги предоставили за участие в игра, например, винаги след нейното приключване може да изискаме те да бъдат заличени.

В голяма част от случаите разиграването на игри е част от маркетинговите стратегии на търговците за насърчаване на продажбите и утвърждаване на бранда на пазара или въвеждането на нов бранд или продукт, посочи също тя в контекста на риска да попаднем в клопката на непланирани покупки само за да се включим в играта.

"Получаването на търговски съобщения на електронната поща от даден бранд е законосъобразно, само ако предварително сме дали своето съгласие за това. В противен случай то се третира като непоискано съобщение и действието подлежи на санкция. А също може и да се разгледа като неправомерно обработване на личните данни, защото имейлът също може да попадне в тази категория.

Често обаче търговците предоставят отстъпки при абониране за бюлетина и така доброволно събират лични данни на потребителите.”, разясни още Руменова.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!