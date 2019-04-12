Внимание! Жълт код в 19 области в страната в събота
12.04.2019 / 21:34 0
Снимка: НИМХ
В 19 области е обявен жълт код за събота, 13 април, пише Канал3.бг.
Предупреждението е в сила заради очаквани обилни валежи от дъжд и е сила за областите: Видин, Монтана, Враца, София-област, София-град, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Търговище, Сливен, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Перник, Кюстендил, Благоевград, Смолян, Кърджали, Хасково.
В тези райони се очакват количествата валежи да са от 15 до 35 л/кв. м, предупреждават от Националния институт по метеорология и хидрология.
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