Внимание, измамна схема: Примамват българи с фалшиви квартири в Гърция, взимат стотици евро капаро

кадър: Нова тв

Все повече българи стават жертва на измами с фалшиви оферти за почивка в Гърция в разгара на летния сезон. Схемата започва с публикации във Facebook групи за почивки, където хора търсят квартира, а измамници се свързват с тях и предлагат привидно изгодни апартаменти. След активна комуникация по Viber, изпращане на снимки и точна локация, те искат голямо капаро, след което прекратяват всякакъв контакт. В някои случаи потърпевшите разбират, че са измамени, едва когато пристигнат на място и установят, че такъв имот изобщо не съществува, предаде NOVA.

Тихомир едва не става една от жертвите. След като не успява да намери свободна квартира, публикува търсене във Facebook група и скоро получава оферта за апартамент на първа линия срещу 90 евро на вечер. От него поискали близо половината от сумата предварително като капаро. „Още тогава ми се стори странно, защото за този период цените са доста по-високи“, разказва той. Вместо да преведе парите, решил да провери кой е собственикът на имота. Така открил, че снимките са взети от профила на гръцкия собственик, а описанието на апартамента не отговаря на истината. След като съобщил на измамниците, че знае за схемата, профилът незабавно го блокирал. По-късно с него се свързали и други хора, които вече били превели капаро, включително жена, загубила 300 евро.

Според експерта по киберсигурност Явор Колев схемата не е нова, но с годините става все по-организирана. „Докато преди подобни измами се извършваха от единични играчи, сега организираната престъпност е ангажирана с такъв тип престъпления“, посочи той. По думите му извършителите могат да бъдат проследени чрез данни от Facebook, телефонни номера, банкови преводи и записи от охранителни камери. Колев съветва потърпевшите да не изтриват кореспонденцията си с измамниците, а незабавно да уведомят банката си и да подадат сигнал до ГДБОП, "Икономическа полиция" или прокуратурата.

Експертът препоръчва туристите да бъдат особено внимателни при прекалено изгодни оферти и настояване за спешно плащане. Добра практика е снимките на имота да бъдат проверени чрез обратно търсене в интернет, адресът да се сравни с Google Earth, а собственикът да бъде помолен да покаже жилището чрез видеовръзка в реално време. „Най-сигурният вариант е да се използват утвърдени платформи за резервации, които проверяват обявите и техните публикуващи“, подчерта Колев.

Редактор "Екип на Петел",

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