Внимание, шофьои: Гъста мъгла в много райони на страната

За намалена видимост поради мъгла в много райони на страната тази сутрин предупреждават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Мъгли се наблюдават в районите:

Хасково - Харманли и Свиленград – от/до 50-100 м. - Автомагистрала „Марица“ - до 50 м.;

Шумен - Автомагистрала „Хемус“ - Южна площадка;

Сливен - Нова Загора - До 50 м. - Твърдица - от 20 м до 50 м;

Ямбол на територията на ОПУ - от 50 до 150 м;

Благоевград – Баня;

Бургас – Айтос - 100 м;

Габрово - Проход Шипка;

Монтана – Лом - 50 м - Вълчедръм и Пишурка 100 м.

Температурите са в интервала от -4°С до +12°С. Времето над страната е предимно ясно, на места облачно. Вятър духа в почти всички области.

Пътните настилки са предимно сухи, частично заледени по усойните места, проходими при зимни условия, посочват още от АПИ.

