Внимание, шофьои: Гъста мъгла в много райони на страната
За намалена видимост поради мъгла в много райони на страната тази сутрин предупреждават от Агенция "Пътна инфраструктура".
Мъгли се наблюдават в районите:
- Хасково - Харманли и Свиленград – от/до 50-100 м. - Автомагистрала „Марица“ - до 50 м.;
- Шумен - Автомагистрала „Хемус“ - Южна площадка;
- Сливен - Нова Загора - До 50 м. - Твърдица - от 20 м до 50 м;
- Ямбол на територията на ОПУ - от 50 до 150 м;
- Благоевград – Баня;
- Бургас – Айтос - 100 м;
- Габрово - Проход Шипка;
- Монтана – Лом - 50 м - Вълчедръм и Пишурка 100 м.
Температурите са в интервала от -4°С до +12°С. Времето над страната е предимно ясно, на места облачно. Вятър духа в почти всички области.
Пътните настилки са предимно сухи, частично заледени по усойните места, проходими при зимни условия, посочват още от АПИ.
