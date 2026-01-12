Внимание, шофьори: На всеки две минути може да се промени състоянието на пътната настилка

Булфото

Паднало дърво и катастрофи в почивните дни затрудниха движението през прохода „Петрохан“, който днес осъмна с температури между минус 12 и минус 14 градуса.

Пътят изглежда съвършено почистен. В най-високата част на прохода снежната покривка е около 30 сантиметра. Духа вятър и има риск от навявания.

Последната актуална информация е за затворен пътен участък от Републиканската пътна мрежа.

Директорът на пътното управление в Монтана инженер Володя Вълов посочи в ефира на bTV, че става въпрос за пътя 3-10-11 - между селата Мадан и Септемрийци. Създаден е обходен маршрут.

Причината за затварянето на пътя е обледеняване вследствие на преспите и несправяне в момента.

„По-добре да го затворим, за да го почистим и след това да се пусне пътят. И да се избегнат рискове“, посочи Володя Вълов.

Той коментира, че републиканският път 3-112 при село Смирненски е бил оставен непочистен за много кратко време след обледеняване и се е наложило спешни действия по пропускането на автомобилите.

„Пътна полиция оказа съдействие, но се справихме приблизително за около час-час и половина“, коментира Вълов.

На почистващата фирма ще бъде наложена санкция.

„Шофьорите трябва да се съобразяват, че обстановката е зимна и на всеки две минути може да се промени състоянието на пътната настилка. За това да карат много внимателно, да бъдат подготовени за зимни условия, със съответните гуми и заредени автомобили“, заяви още Вълов.

