Внимание, шофьори: Невидим "черен лед"

След дъждовете и снега - предупреждение за потенциално опасно време заради рязко падане на температурите. В няколко области в Северна България термометрите паднаха до под минус 10 градуса.

Това създава риск от образуването на така наречения "черен лед" по пътищата, предаде Нова телевизия.

Какво означава това?

"Черният лед" се нарича така, тъй като се слива с асфалта и практически не се вижда.

Привечер обаче може да се види, тъй като се отразява от фаровете на колата.

Рисковете са свързани с това, че "черният лед" е предпоставка за загуба на контрол на колата.

