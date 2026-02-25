Внимание, шофьори: Опасност от падащи камъни на пътя Варвара – Велинград

снимка: АПИ

Временно движението при км 20 на път ІІ-84 Варвара – Велинград се осъществява с повишено внимание поради опасност от падащи камъни, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Вчера движението по пътя беше ограничено заради паднали скални маси и пръст на платното за движение, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Пътят бе затворен до разчистване на трасето.

В началото на месеца движението по пътя Велинград – Сърница при 16-и километър, след разклона за село Кръстава, също беше ограничено поради свличане на скални маси, предаде "Дарик".

