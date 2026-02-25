Внимание, шофьори: Опасност от падащи камъни на пътя Варвара – Велинград
снимка: АПИ
Временно движението при км 20 на път ІІ-84 Варвара – Велинград се осъществява с повишено внимание поради опасност от падащи камъни, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".
Вчера движението по пътя беше ограничено заради паднали скални маси и пръст на платното за движение, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.
Пътят бе затворен до разчистване на трасето.
В началото на месеца движението по пътя Велинград – Сърница при 16-и километър, след разклона за село Кръстава, също беше ограничено поради свличане на скални маси, предаде "Дарик".
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!