Внимавайте с аварийните ленти в участък от АМ „Хемус“

Снимка: АПИ

От днес - 11 септември, до 15 септември, между 6 и 17 ч. ще се отстранява крайпътна растителност в участъка между км 0 и 8-ми км на АМ „Хемус“, в посока Варна.

За реализация на дейностите поетапно в аварийната лента ще се разполага необходимата техника.

Трафикът ще се осъществява безпрепятствено в свободните ленти. Изпълнението на работата ще осигури по-добра видимост на шофьорите и ще повиши безопасността на пътуващите.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

