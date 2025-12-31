Внимавайте за джебчии на площада във Варна: Програма за Новогодишната нощ

Булфото

Поради очакваното голямо струпване на площада са възможни набези на джебчии.

Хората да бъдат внимателни.

Варна ще посрещне 2026 година с мащабен празничен концерт на пл. „Независимост“, в който ще участват световноизвестната изпълнителка Ищар, C-Block, БТР, Виктория Георгиева, фолклорен ансамбъл „Варна“ и Романос Колитос.



Звездата на вечерта ще бъде Ищар, която ще даде старт на международното си турне по повод 30 години на музикалната сцена именно от морската столица. Тя ще се качи на сцената заедно с формацията The Gypsies and Jimi Sissoko, известни със своята енергия, огнени ритми и характерно сценично присъствие.



Празничният концерт ще започне в 22:00 ч. на 31 декември 2025 г. и ще продължи до 02:00 ч. на 1 януари 2026 г. Сцената за събитието вече е изградена. В програмата са включени още българската рок банда БТР, певицата Виктория Георгиева, представяла България на „Евровизия“, както и обичаният фолклорен ансамбъл „Варна“.



Около един час след полунощ публиката ще чуе хитове от 90-те години в „Best of 90’s mix“ с участието на C-Block, Румънеца и Енчев и други изпълнители. След тях на сцената ще излезе и Романос Колитос – артист, спечелил сърцата на хиляди почитатели на Балканите.



Водещи на празничната програма ще бъдат Ива Иванова и Тито Димитров. Точно в полунощ небето над Варна ще бъде озарено от кратка, четириминутна празнична заря.



Програма по часове:



22:00 ч. – водещ Ива Иванова



22:10 ч. – Виктория Георгиева



22:50 ч. – БТР



00:00 ч. – фолклорен ансамбъл „Варна“



Водещ Тито Димитров



00:15 ч. – Ishtar Alabina & The Gypsies and Jimi Sissoko



01:15 ч. – Best of 90’s mix (C-Block, Румънеца и Енчев и др.)



01:45 ч. – Romanos Kolytos



02:10 ч. – край на концерта



За улеснение на гражданите и гостите на Варна в новогодишната нощ ще бъде осигурен безплатен градски транспорт по осем маршрутни линии. Автобусите №7, №31, №17, №12, №22 и №148, както и тролейбусите №82 и №83, ще се движат без таксуване от 22:00 ч. на 31 декември 2025 г. до около 03:00 ч. на 1 януари 2026 г. по предварително обявен график.

