Внимавайте за тези неща на плажа

Дългите летни дни на плажа са любими за мнозина, но е важно да се спазват правилата и указанията за безопасност, казват специалистите от Военномедицинска академия (ВМА).

Децата, възрастните хора и хората с отслабена имунна система са най-склонните към развитие на заболявания или инфекции след контакт със замърсена вода, обикновено по време на плуване.

За щастие, макар че заболяванията, свързани с плуването, са неприятни, те обикновено не са много сериозни, успокояват експертите.

Най-често срещаното заболяване, свързано с плуването във вода, замърсена с отпадъчни води, е гастроентерит. То се среща в различни форми, които могат да имат един или повече от следните симптоми:

гадене,

повръщане,

стомашни болки,

диария,

главоболие,

треска.

Не са изключени инфекции на ушите, очите, носа и гърлото.

Кои са още в групата на най-честите „врагове“ на лятото – и как да ги избегнем:

Слънчев удар и топлинно изтощение: Продължителното излагане на слънце, особено в обедните часове, може да доведе до повишаване на телесната температура, главоболие, гадене и дори загуба на съзнание. Затова и съветите на специалистите са:

ограничавайте престоя на открито между 11:00 и 16:00 часа,

носете шапка, слънчеви очила и светли, проветриви дрехи,

приемайте повече течности – поне 2-2,5 литра дневно.

Слънчеви изгаряния: Дори облачно време не предпазва напълно от UV-лъчите. Изгарянията не само развалят почивката, но увеличават и дългосрочния риск от кожни заболявания, предава Bulgaria ON AIR. Използвайте широкоспектърен слънцезащитен крем минимум SPF 30+.

Последните препоръки са за SPF 50+, като нанасяте крема 30 минути преди излагане на слънце и на всеки 2 часа след това. Не забравяйте да предпазвате особено чувствителни зони – нос, уши, рамене, ходила, съветват медиците, припомнят специалистите.

Алергични реакции: Лятото е сезон на полени, ухапвания от насекоми и чести хранителни алергии – особено към морски дарове и непознати продукти от улични сергии.

Каква е превенцията: избягвайте консумация на морски дарове, ако сте предразположени към алергии винаги носете антихистаминов препарат, ако имате известни реакции ако пътувате с дете – информирайте се какво да правите при появата първи симптоми.

Стомашно-чревни разстройства: Поддържайте добра лична хигиена и съхранявайте храната правилно – в жегата бактериите се развиват светкавично. Хранителното отравяне най-често се получава след консумация на неизмити плодове и зеленчуци, на гъби и неправилно съхранявани приготвени храни (развалени храни). Възможно е да се случи и след употреба на месо, риба, яйца, млечни продукти и други, които са замърсени с бактерии, които проявяват токсичност само при определени условия.

Първите симптоми се появят в рамките на средно 4-8 часа след консумиране на замърсена храна. Не са редки и интоксикациите след консумация на морски дарове и риба. Често те могат да бъдат преносител на различни видове бактерии, в резултат на което започват стомашно-чревни оплаквания, които бързо водят до обезводняване и електролитен дисбаланс в организма.

Хранителните отравяния много бързо дехидратират организма, затова е необходимо да се компенсира загубата на течност. Задължително е пиенето на повече вода или още по-добре – на специални рехидратиращи разтвори, но задължително на малки порции и често. Безалкохолните напитки и плодови сокове не са препоръчителни.

Комбинацията алкохол и горещини може да има много негативни последици, дори фатални. Плуващите след употребата на етанол рискуват изключително много. И в малки количества, той може сериозно да повлияе върху способността им за добра ориентация и надценяване на силите и координираността на действията в морето, предупреждават още лекарите.

