Внучката на Чарли Чаплин: Обмислях да сменя името си

снимка: enoxonique, Уикипедия

"Да носиш фамилията Чаплин може да бъде не само привилегия, но и тежест" - признава Уна Чаплин – внучката на легендарния Чарли Чаплин и новото лице на злодейката Варанг във филма „Аватар: Огън и пепел“.

Актрисата, позната още от сериалите „Игра на тронове“ и „Черно огледало“, споделя пред Variety, цитирана от БТА, че в началото на кариерата си сериозно е обмисляла да смени името си. Причината – чувството, че не го е „заслужила“.

След дипломирането си в Кралската академия за драматично изкуство и първите си професионални ангажименти Уна осъзнала, че много врати са се отворили по-лесно именно заради фамилията ѝ. „Трудно е да се чувстваш напълно заслужаваща мястото си, когато знаеш, че името ти е помогнало“, признава тя пред The Times of London.

С времето обаче колебанието ѝ отстъпва място на друга нагласа – благодарността. Уна решава да запази името си и да го носи с уважение, а не с вина. „Колкото и да работя, никога няма да се сравня с това, което е постигнал дядо ми. И това е напълно нормално“, казва актрисата.

Тя дори гледа на фамилията си като на възможност: ако хората чуят името ѝ, потърсят Чарли Чаплин в интернет и изгледат негов филм – значи целта е постигната. „Той е гений и аз бих се радвала да напомням за това“, допълва Уна.

Актьорството е семейна традиция – майка ѝ Джералдин Чаплин, дъщеря на Чарли Чаплин, също има дълга и успешна кариера. През 2023 г. тя дори гостува в България по повод „София филм фест“.

Макар „Аватар: Огън и пепел“ да е първият голям холивудски блокбъстър в кариерата на Уна Чаплин, тя работи като актриса още от 2007 г., с участия в продукции като „Табу“ и „Черно огледало“.

Самата Уна вярва, че дядо ѝ би харесал филмите „Аватар“. По думите ѝ режисьорът Джеймс Камерън е сред малкото съвременни творци, които се доближават до духа на Чаплин. „Те са различни, но и двамата знаят какво искат да кажат – и затова хората ги слушат“, казва тя.

Камерън признава пред IndieWire, че първоначално е обмислял утвърдени звезди за ролята на Варанг. Уна обаче го впечатлява с пълното си безстрашие, физическото си присъствие и отличната подготовка. „Тя знаеше сцените наизуст – седем или осем страници текст“, разказва режисьорът.

„Аватар: Огън и пепел“, който излезе по кината на 16 декември, оглави боксофиса в Северна Америка и се превърна в най-гледания филм и в българските киносалони.

