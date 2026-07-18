Внучката на Чарли Чаплин: Стоях в столичен магазин поне 45 минути и продавачката накрая ме попита дали все пак ще купя нещо, взех терлици и розово масло

кадър: bTV

Звездата от „Игра на тронове“, „Аватар“ и „Black Mirror“ Уна Чаплин беше специален гост на тазгодишния Aniventure Comic Con в София. Внучката на легендарния Чарли Чаплин пристигна у нас не само като актриса с впечатляваща кариера, но и като човек с дълбока връзка към природата, семейната памет и каузите за опазване на околната среда.

За Уна България не е просто поредната спирка. Страната ни има лично място в живота ѝ – тук тя се среща отново с първата си най-добра приятелка, с която се запознава още като малко дете в Мадрид.

„Бяхме на една-две години, когато се срещнахме. Семейството ѝ се премести, когато бяхме на три-четири години и оттогава не сме се виждали. Казва се Лати и след толкова години най-после ще се срещнем отново. Това е невероятно“, разказва в ефира на bTV актрисата.

По време на престоя си в София Уна Чаплин открива и красотата на българските традиции. Тя споделя, че е била впечатлена от малките магазини с ръчно изработени изделия в центъра на столицата.

„Стоях в един магазин поне 45 минути. Продавачката накрая ме попита дали все пак ще купя нещо, а аз ѝ казах: „Не мога да спра да разглеждам“. Взех терлици за дъщеря ми и розово масло. Исках да купя още много неща, но нямах място в куфара“, споделя тя.

Детството на Уна преминава между различни държави заради професиите на родителите ѝ – актрисата Джералдин Чаплин и режисьора Патрисио Кастийо. Първоначално тя се занимава с танци, но постепенно киното я привлича и следва пътя на своето семейство.

Сред най-големите ѝ роли е тази на Варанг в „Аватар“ на Джеймс Камерън. Актрисата разказва, че подготовката за образа е била дълбоко емоционално преживяване.

„На прослушването не ми дадоха сценарий. Оставиха ме сама в стаята за около два часа и половина. Трябваше сама да открия връзката си с героя. По това време прекарвах много време в лагера за бежанци в Кале и виждах огромна несправедливост. Бях изпълнена с гняв и разбрах, че това е нещо, което мога да използвам за Варанг“, разказва тя.

Срещата ѝ с Джеймс Камерън също остава специален момент.

„Бях много притеснена, защото срещах човек, на когото винаги съм се възхищавала. Но след няколко минути той се превърна в едно голямо дете, което просто иска да играе. Оказа се, че и двамата обичаме пермакултурата, устойчивото земеделие и възстановяването на почвите. Изведнъж разговаряхме за калий в почвата с Джеймс Камерън“, спомня си актрисата.

Самата тя живее извън града със съпруга си, дъщеря си и близки приятели, където развиват проект за възстановяване на земята.



„Грижим се за почвата, засаждаме различни култури. Работата е много, но е невероятно красива. Обожавам този начин на живот“, казва Уна.

Любовта към Талиса и споменът за „Игра на тронове“



За феновете на „Игра на тронове“ Уна Чаплин остава завинаги свързана с образа на Талиса – лечителката, която печели сърцата на зрителите със своята доброта.



„Талиса е много по-близка до мен от Варанг. Тя е чиста душа. Отказва се от привилегиите си, за да помага на хората. За нея няма значение от коя страна си във войната – ако си ранен и имаш нужда от помощ, тя ще ти помогне“, разказва актрисата.



Историята на Талиса и Роб Старк обаче завършва с една от най-шокиращите сцени в сериала – Кървавата сватба.



„Това определено остави следа у мен. Оттогава ходя на сватби с известно притеснение“, шегува се тя.



Въпреки драматичния край, Уна пази най-вече приятелствата, създадени по време на снимките.



„Наскоро отпразнувах 40-ия си рожден ден. На него бяха хора от „Игра на тронове“. Тези приятелства останаха и ще останат за цял живот. За мен сериалът означава много повече от една роля“, казва тя.

Фамилията Чаплин – тежест и гордост



Най-голямото предизвикателство в живота ѝ се оказва не някоя роля, а фамилията, която носи. Името Чаплин е символ на историята на киното, но понякога е и огромно очакване.



В един момент Уна дори обмисляла да се откаже от фамилията си.



„Благодарение на майка ми и на директора на театралното училище, в което учех, не го направих. Днес съм изключително благодарна. С времето осъзнах колко е важно да уважаваме наследството си и предците си“, споделя тя.



За нея дядо ѝ Чарли Чаплин остава не просто легенда, а вдъхновение.



„Обожавам творчеството му. Ако единственото, което направя през живота си, е да помогна на още хора да открият неговото творчество, това ще бъде достатъчно. Той беше разказвач на истории, какъвто светът рядко е виждал“, казва Уна.



Сред най-ценните ѝ лични спомени от него е малък предмет с голяма сантиментална стойност.



„Имам една от неговите сребърни лъжици. Това е нещо, което винаги ще пазя“, разказва актрисата.



Уна Чаплин си тръгва от България не само с нови впечатления, но и с частица от страната – терлици, розово масло и още една лична история, която ще остане част от нейния пътуващ живот.

Редактор "Екип на Петел",

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