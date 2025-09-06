Внукът на Гьоко Хаджиевски вкара за Спартак при равен с Добруджа

Снимка dsport.bg

"Соколите" изиграха полезна контрола.

Добруджа и Спартак Варна не се победиха в приятелски мач, завършил 1:1. Точен за домакините на стадион "Дружба" бе Ивайло Михайлов, а за "соколите" вкара Георг Стояновски, който е внук на старши треньора на варненци Гьоко Хаджиевски, пише dsport.bg.

Първите минути на мача в Добрич, който се игра пред няколкостотин фенове, бяха равностойни, но без сериозни положения пред двете врати. В 24-ата минута Добруджа пропусна да поведе, сред като шут с десния крак на новото попълнение Аарон Апия бе блокиран, а секунди по-късно Милчо Ангелов стреля с глава, но Илия Шаламанов-Тренков спаси!

Домакините продължиха да натискат, а в 35-ата минута шут по диагонала на Антон Иванов бе отразен от вратаря, а минута след това Алмин Куртович стреля над вратата от пряк свободен удар. Две минути след това Спартак Варна отговори с удар на Георг Стояновски бе блокиран.

Две минути преди края на първата част Иванов центрира отляво, но Апия не успя да засече топката в наказателното поле.

Второто полувреме започна с натиск на варненци, то в 47-та минута Антон Иванов можеше да вкара, но прати топката покрай вратата, на която след почивката застана Максим Ковальов. В 53-ата минута Димитър Пиргов се извиси в наказателното поле и стреля с глава, но топката лизна левия стълб.

Спартак Варна поведе в резултата в 57-та минута, когато Луи Пахама направи чудесно диагонално подаване към лявото крило, където Шанде финтира защитник на домакините и центрира към Георг Стояновски, който от упор прати топката в мрежата!

След час игра центриране отдясно на Кольо Станев бе блокирано, но Андриан Димитров успя да прати топката в наказателното поле, но Апия стреля неточно с глава.

Добруджа изравни четвърт час преди края на редовното време, когато Ивайло Михайлов се извиси при центриране от ъглов удар и с глава прати топката в мрежата за 1:1!

В 84-ата минута Добруджа стигна до стрелкова позиция, но Ди Матео Ловрик шутира неточно. Спартак отговори с удар на Саад Могачар след индивидуална акция отляво на Шанде, но изпълнението бе неточно.

В последните минути играта се изнерви и в 89-ата минута Ангел Грънчов фаулира играч на Добруджа и получи жълт картон, но след това се заяде със съперника си и бе изгонен.

